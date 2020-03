Quoi regarder à la télévision mardi?

MONTRÉAL | En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 31 mars.

Inoubliable comédie («Sister Act» en version originale) mettant en vedette Whoopi Goldberg dans la peau d’une chanteuse de variétés recyclée en religieuse pour des raisons de sécurité, qui prendra la charge de la chorale du couvent. Mardi, 13 h, TVA.

Le retour des Expos

Photo d'archives Agence QMI

À défaut d’avoir de nouveau du baseball à Montréal, on peut se consoler avec des rediffusions des grands moments des Expos. Les nostalgiques verront peut-être leur fièvre renaître en revoyant la première victoire du lanceur québécois Denis Boucher et la course au championnat de 1994, ternie par la grève du baseball majeur. Mardi, 19 h, TVA Sports.

«Toute la vie: la maternité adolescente»

Si vous avez été touchés par le quotidien des mères adolescentes dans la série «Toute la vie», l’auteure Danielle Trottier et le réalisateur Guy Édoin poussent plus loin l’exploration de cette réalité dans un documentaire. Des femmes devenues mamans à un jeune âge y témoignent, et on visite l’école Rosalie-Jetté, dont est inspirée l’école Marie-Labrecque dans la fiction. Mardi, 20 h, ICI Télé.

«L’autre royaume»

Dans le cadre de la thématique «mardis surnaturels» du créneau Yoo+ de Yoopa, une fée princesse quitte son royaume magique et se fait passer pour une étudiante en échange dans une école secondaire afin de découvrir comment vivent les humains. Mardi, 20 h, Yoopa.

«Ninja Warrior: le parcours ultime»

Photo d'archives, NBC

Jeu survolté où des athlètes s’élancent sur un parcours extrême et doivent franchir une série d’obstacles inusités et de plus en plus difficiles. Parmi les nouvelles épreuves à franchir, la planche à bascule et les barres à ressort donneront du fil à retordre aux «ninjas», dont l’âge a été réduit cette année. Cette onzième saison (et troisième relayée par TVA) de «Ninja Warrior» a été qualifiée d’historique car, pour la deuxième fois seulement, un participant a mis la main sur le gros lot d’un million de dollars. Mardi, 20 h, TVA.

«Mission Grands Requins Blancs»

Le réalisateur Chris Fisher et son équipe plongent pour percer le mystère d’un des prédateurs mortels les plus redoutés de la planète, le Grand requin blanc. Mardi, 21 h, Planète+.

«Bonne fête ComediHa!»

Photo d'archives, Pascal Huot

Diffusion du Gala «Bonne fête ComediHa!» présenté lors de la 20e édition du festival d’humour de Québec en août dernier, animé par Normand Brathwaite. Louis-José Houde, Alex Perron, Daniel Grenier, Dominic et Martin, les Denis Drolet, Bleu Jeans Bleu, Yves P. Pelletier, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Marie-Lyne Joncas, Stéphane Fallu, Claude Legault, Boucar Diouf, Julien Poulin et quelques-unes des femmes de la vie de Normand Brathwaite sont de l’anniversaire. La deuxième partie du spectacle sera diffusée la semaine prochaine. Mardi, 21 h, ICI Télé.

«Trois temps après la mort d’Anna»

Guylaine Tremblay est bouleversante dans ce drame intimiste de Catherine Martin, dans la peau de Françoise, une mère endeuillée qui part s’isoler dans une maison familiale à Kamouraska pour faire passer sa douleur d’avoir perdu sa fille violoniste. Espérant égarer sa peine dans le bois, Françoise est retrouvée par Édouard (François Papineau), une vieille connaissance qui lui redonnera le goût de vivre. Mardi, 23 h 15, Cinépop.