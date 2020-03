Scooby-Doo à la Place Bell en novembre

Le célèbre chien Scooby-Doo sera la vedette de sa nouvelle comédie musicale familiale le 15 novembre à la Place Bell de Laval.

Tous ceux et celles ayant acheté des billets pour la représentation en français et en anglais qui était prévue hier auront accès aux mêmes sièges en novembre.

Reporté de plus de sept mois en raison de la pandémie de coronavirus, le spectacle «Scooby-Doo! et la Légende de l'Eldorado» a été développé par la firme montréalaise Monlove en partenariat avec les studios américains Warner Bros.

La compagnie Monlove a mis sa patte sur tout l'univers de «Scooby-Doo! et la Légende de l'Eldorado», imaginant l'histoire, développant les marionnettes (dont le populaire chien mesurant plus de 6 pieds), bâtissant les décors, créant les vidéos et composant la musique. Pas moins de 16 chansons forment la trame sonore.

Pour l'instant, plusieurs représentations de «Scooby-Doo! and the Lost City of Gold» (titre original anglais) sont annoncées et étalées aux États-Unis au cours des prochains mois. À la fin d'octobre, c'est le Canada qui doit accueillir l'équipe du spectacle.