La Caisse de dépôt annonce 4 milliards $ pour les entreprises

MONTRÉAL | La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé, lundi, une enveloppe de 4 milliards $ pour aider les entreprises à faire face à la pandémie de COVID-19.

Ce montant permettra à la Caisse d'offrir des liquidités aux entreprises «rentables avant la crise liée à la COVID-19, [qui] présentent des perspectives de croissance prometteuses dans leur secteur et [qui] recherchent un financement de plus de 5 millions $», a énuméré la CDPQ dans un communiqué.

Les investissements réalisés par la Caisse dans les entreprises qui souhaiteront bénéficier de son programme s'ajouteront aux autres coups de pouce financiers offerts par les gouvernements du Québec et du Canada et les institutions. Avec ses investissements, la Caisse espère aider les entreprises non seulement à traverser la période de la pandémie, mais aussi à se positionner pour la relance économique qui suivra.

«Il est essentiel pour la Caisse de participer à l'effort collectif dans le contexte de la crise liée à la COVID-19. L'enveloppe annoncée aujourd'hui [...] représente une contribution importante à l'économie québécoise dans ce contexte difficile, mais temporaire», a expliqué le nouveau président et chef de la direction de la Caisse, Charles Émond.

Au cours des dernières semaines, la Caisse a dû manœuvrer sur les eaux grandement agitées des places boursières pour maintenir à flot le bas de laine des Québécois. «Sans être immunisée aux conséquences économiques de cette pandémie historique, la Caisse est solidement positionnée, même après ce qui est survenu sur les marchés financiers ces dernières semaines, car elle a les liquidités nécessaires pour faire face à la situation actuelle et à ce qui pourrait survenir», a assuré M. Émond.

300 000 $ en dons

Par ailleurs, la CDPQ a annoncé qu'elle versera un montant de 300 000 $ réparti entre cinq organismes lourdement sollicités en cette période de pandémie, soit Centraide, la Croix-Rouge, les Petits Frères, Tel-jeunes et Alloprof.

Tous les dirigeants de la Caisse verront aussi leurs salaires gelés pour l'année 2020. «Le versement de la rémunération variable liée à la performance des leaders de la Caisse pour 2019 [...] est pour sa part reporté jusqu'au troisième trimestre de 2020», a précisé l'organisation.

Les entreprises souhaitant obtenir de l'aide de la Caisse peuvent remplir un formulaire au www.cdpq.com/fr/formulaire-covid-19.