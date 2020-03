Un nouveau contrat pour Chaput

Les Coyotes de l’Arizona ont octroyé une prolongation de contrat d’un an à l’attaquant Michael Chaput, lundi.

Il s’agit d’une entente à deux volets et les clauses financières de celle-ci n’ont pas été dévoilées.

En 2019-2020, l’athlète de 27 ans terminait une entente de deux ans à deux volets qu’il avait signée avec le Canadien de Montréal en juillet 2018.

Le CH avait échangé Chaput aux Coyotes en février 2019, en retour de Jordan Weal.

En 2019-2020, le Québécois a disputé deux matchs avec l’équipe de l’Arizona, mais n’a pas été en mesure d’obtenir de points. Il a également inscrit 16 buts et 13 mentions d’aide pour 29 points en 47 parties avec les Roadrunners de Tucson, dans la Ligue américaine de hockey.

En carrière dans le circuit Bettman, le choix de troisième tour (89e au total) des Flyers de Philadelphie en 2010 a touché la cible six fois et fourni 16 aides pour 22 points en 169 rencontres. En plus d’avoir porté les couleurs du Tricolore et des Coyotes, Chaput a également disputé des matchs avec les Blue Jackets de Columbus et des Canucks de Vancouver.