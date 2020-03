Une entreprise d’entretien de pelouse se transforme en distributrice de masques N95

La nécessité d’équipements de protection en milieu médical est devenue un besoin criant.

Philippe Tremblay, président de Vertdure, une bannière de 24 franchisés répartis aux quatre coins de la province, a décidé de mettre son réseau à profit.

«J’ai eu l’idée quand un ami a donné les masques N95 qu’il avait en stock. J’ai fait comme lui et j’ai donné les miens à la Cité Médicale, une clinique à Sainte-Foy. Quand je suis sorti, un des médecins m’a dit que c’est comme s’il venait de gagner la loto.»

Selon lui, il y a suffisamment de masques dans la province, mais le défi est de pouvoir les collecter auprès de ceux qui en ont pour les distribuer aux hôpitaux et cliniques.

«Un paquet d’entreprises de plusieurs domaines ont des masques en inventaire. Comme dans mes centres de locations d’outils, mais il y a aussi les entreprises en mécanique, en construction et beaucoup d’autres.»

«On veut faciliter le processus. Le petit entrepreneur qui a 5 ou 6 masques ne prendra peut-être pas l’initiative d’aller les donner. Mais en grand nombre, ça fait une grosse différence. On offre donc d’aller les chercher pour ensuite s’occuper de les distribuer.»

«Avec 24 points de dépôt, 300 camions et notre réseau de franchisés, on a les infrastructures pour organiser une collecte et une distribution de masques.»

L’opération de collecte a été lancée la semaine dernière, mais pour l’instant Philippe admet que son entreprise a les capacités d’en amasser encore plus.

«Le succès de l’opération dépend de la couverture médiatique et si le message va se rendre aux entrepreneurs qui ont des masques à donner.»

Même si son entreprise est, comme beaucoup d’autres, grandement affectée par la crise, l’homme d’affaires de Québec croit que c’est la seule chose à faire dans les circonstances.

«J’ai malheureusement dû mettre à pied plusieurs employées. On commençait nos opérations de ventes dernièrement, mais même avec le télétravail, c’est pas le bon moment pour faire de la sollicitation.»

«C’est clair qu’il va y avoir des coûts reliés à l'opération de distribution de masques. Mais pour mon entreprise et nos 24 franchisés, on considère que la différence que ça peut faire est plus importante. Les gens du personnel de la santé en ont besoin. On parle peut-être de sauver des vies.»

Pour savoir où sont situés les points de dépôt ou pour plus de détails, consultez le site web de l’entreprise.