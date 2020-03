5 sites web pour du magasinage en ligne à rabais

Le shopping vous manque? Vous auriez envie de chasser les aubaines aux ventes d’entrepôts? Si oui, ne faites pas la moue car, durant la quarantaine, l’industrie du détail innove! Le magasinage en ligne monte en flèche et c’est pourquoi je vous propose 5 différentes adresses du web, pour un magasinage en ligne à rabais. Toutes les fashionistas le savent bien : rien de mieux qu’un nouveau morceau de vêtement pour se remonter le moral!

1. Retailmenot.ca chasse pour vous les coupons de rabais

Connaissez-vous le site RetailMeNot.ca? En fait, il s’agit du leader mondial dans le domaine des coupons et réductions. En surfant, vous dégoterez une tonne de rabais sur différentes marques, magasins, détaillants et même restaurants. Sur le site, une section « Today’s hot coupons » propose aux consommateurs des économies dans plusieurs secteurs de consommation, dont les vêtements: Old Navy, Aritzia, Lululemon, Aldo, Footlocker et plus encore. Cette semaine, pour les passionnés du couponing, mettez la main sur un coupon-rabais de livraison de DoorDash ou encore des rabais sur les vêtements pour femmes à La Baie. Notez que les offres diffèrent de jour en jour. *www.retailmenot.ca – Crédit photo : Instagram GINGER PARRISH

2. Les rabais « Restez à la maison » d’Urban Planet

Si vous ados sont friands de mode ou que vous êtes vous-même un milléniale à la recherche de soldes, rendez-vous en ligne à la boutique pour jeunes Urban Planet. Pour encourager le confinement, le magasin organise l’événement « Restez à la maison » avec un rabais de 50% sur tout, tout, tout! Trouvez des vêtements d’intérieur à partir de 10 dollars, des articles de sport à partir de 6 dollars ou encore des hauts à partir de 5 dollars! En outre, la livraison est gratuite avec un achat de 50 dollars et plus. *https://urban-planet.com

3. La section « Petit Prix » de Zara

Au tour des femmes de carrière ou celles qui adorent la mode européenne de se faire plaisir! Bien connue pour ses soldes de fin de saison, la chaîne Zara présente ce mois-ci, la section « Petit Prix » en ligne pour les chasseuses d’aubaines. Dans cette section, on peut magasiner des robes aux imprimés tendance, des pulls confortables, des jupes mi-longues plissées ou encore des tops en dentelle. Tout pour vous refaire une garde-robe des plus en vogue et attendre que la période de la quarantaine soit terminée! *www.zara.com/ca

4. Événement « En mode printemps » de Dynamite

Il faut aussi encourager les marques québécoises! Les magasins Dynamite profitent aussi du confinement à la maison, pour mettre à disposition des soldes alléchants sur leur collection printanière. Sur le site web, l’événement « En mode printemps » alloue des rabais de 30% à 50% de rabais sur les hauts, les bas, les robes, les vestons et sur les manteaux. Réel coup de coeur pour le jean à taille ultra haute style Gigi en faux-cuir détaillé à 30 dollars au lieu de 60. *www.dynamiteclothing.com

5. Beyond the Rack et la vente « Stay at home »

L’entreprise montréalaise Beyond the Rack est un détaillant en ligne de luxe, où vous pouvez devenir un membre d’un club de magasinage privé. Le site choisit ses membres lors d’une demande ou vous pouvez être référé à un ami qui est déjà membre. Le site obtient des marchandises haut de gamme et authentiques de divers s designers de mode et propose des événements chronométrés aux prix alléchants. Ainsi, toutes les semaines, Beyond the Rack met de l’avant ses « flash sales », qui ne durent que 48 heures. Cette semaine, la vente « Stay home », présente des aubaines de 50% sur différentes marques telles que Calvin Klein, Adidas, des sacs vintages tels que Louis Vuitton, Gucci et plus encore. * www.btr.com