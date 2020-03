RIVEST, Gertrude

Sr M.-Denise-du-Précieux-Sang, s.s.a.

À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 28 mars 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée soeur Gertrude Rivest, s.s.a.Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Alfred Rivest et de feu Rosa Mainville.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa soeur Lucille (Robert Poirier), et ses enfants Francine, Diane et Sylvie Poirier, un beau-frère Léo Hubert, ses autres neveux et nièces Danielle, Ginette et Luc Jodoin, Denise, Jean-Pierre, Jocelyne et Benoît Sagala ainsi que plusieurs anciens et anciennes élèves.Une célébration, strictement réservée aux religieuses, aura lieu le mercredi 1er avril 2020 suivie de l'inhumation au cimetière de Lachine dans la section réservée à la congrégation.