Ce soir, vous penserez à eux

Il y a moins d’un mois, aucun artiste, aucun auteur, personne ayant une « job » dans le show-business, si humble soit-elle, ne craignait de la perdre.

Et pour cause ! Jamais notre show-business ne s’était si bien porté : 700 000 Canadiens avaient un emploi ou tiraient comme pigistes un revenu significatif de l’audiovisuel, de la musique, du spectacle, du théâtre et des arts appliqués. La culture comptait pour 3 % du produit national brut et générait pour 100 milliards $ par an d’activité économique.

À bout de souffle, même les journaux et les magazines avaient repris espoir. Acculé au pied du mur par les recommandations du rapport Yale, Ottawa entendait enfin mettre un terme au pique-nique infâme que se permettent chez nous les géants du numérique. Fraîchement nommé au ministère du Patrimoine, studieux comme un nerd et pressé de faire bonne impression, Steven Guilbeault annonçait un projet de loi pour le mois de juin.

En trois jours, c’est l’hécatombe. Tout s’écroule. Les films et les séries de télé en production arrêtent net. Les salles de cinéma mettent la clé dans la porte. Les musées aussi. Le Cirque du Soleil, qui semblait aussi solide que la muraille de Chine, est au bord de la faillite. Les studios ferment à Vancouver, à Toronto et à Montréal. Hier encore, on planifiait d’en construire d’autres.

FINI DISTRICT 31 !

Toutes les équipes de tournage plient bagage. Hier encore, les producteurs se demandaient comment ils réussiraient à former des équipes pour les projets à mettre en chantier à l’été, tant la main-d’œuvre était rare. Fabienne Larouche, la plus obstinée de nos productrices, a dû mettre fin abruptement à District 31, les techniciens refusant d’affronter le virus une journée de plus.

Les réseaux de télévision ont réduit à presque rien leurs programmes réguliers et remercié une partie de leur personnel. Julie Snyder, la plus obstinée de nos animatrices, a dû donner à son talk-show une apparence de « service essentiel » afin de pouvoir rester en ondes jusqu’au 2 avril.

MERCI, JANETTE BERTRAND !

Certaines émissions auxquelles le public est convié continuent, mais sans public. Elles sont à faire la preuve que le public n’est pas là seulement pour faire tapisserie. Sans public et sans la familiarité qui s’installe entre les invités, maintenant séparés par deux mètres, ces émissions n’ont plus guère d’intérêt. Il fallait n’avoir rien à faire, dimanche soir, pour supporter Tout le monde en parle. De la façon la plus banale qui soit, on a ressassé les sujets discutés jusqu’à plus soif pendant toute la semaine. Seule Janette y a insufflé quelques minutes de vie.

Les médecins et tout le personnel de soutien, celui des hôpitaux et des résidences de personnes âgées, les travailleurs de l’alimentation, les chauffeurs de camion, les policiers, les pompiers et combien d’autres personnes dont on ne parle pas sont irremplaçables. Bien plus essentielles que les gens du show-business.

Malgré tout, ce soir, comme des millions d’autres, vous allez vous asseoir pour visionner un film ou une série de télévision dans l’espoir d’oublier la COVID-19... Pensez alors aux milliers d’artistes, d’artisans et de techniciens dont on ne sait combien pourront bénéficier des mesures annoncées, hier midi, par le premier ministre Trudeau.