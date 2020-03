C'est le moment de réserver des rues aux piétons

À compter de samedi prochain, si les prévisions météo s’avèrent, la température atteindra ou dépassera les dix degrés Celsius. Ivresse du printemps : les Montréalais confinés iront en masse se dégourdir les jambes et s’aérer l’esprit. Or, les trottoirs de la métropole sont parfois trop étroits pour respecter les deux mètres d’éloignement prescrits entre les marcheurs afin de préserver l’isolement sanitaire.

Une solution serait de réserver certaines rues à la petite foule prévisible des promeneurs printaniers. Ça tombe bien (ironiquement) : nos routes n’ont jamais été aussi désertes. Sur certaines, la circulation automobile est devenue si sporadique que le mot « trafic » ne convient plus. (Hier matin, j’ai couru au bureau milieu de la rue Sicard entre Notre-Dame et Pierre de Coubertin, donc sur environ un kilomètre et demi, sans croiser de voiture.)

Pour la première fois de l’histoire de Montréal depuis la propagation de l’automobile et du métrobus, les bipèdes urbains utiliseront surtout leurs muscles pour se déplacer. Le trafic sera principalement piétonnier ou cycliste. Et tout ce beau monde dehors ne sera pas en train de se rendre quelque part, mais juste de se promener afin de garder la santé et le moral... pourvu qu’on leur fournisse l’espace !

Piétonnisation urgente

L’actuelle mairesse provient d’un parti qui préconise la promotion du cyclisme et de la marche. En temps normal, cette philosophie ne suscite guère l’unanimité ; mais là, l’épidémie sévit, Montréal se retrouve au chômage forcé quasiment total, la congestion routière n’est plus qu’un souvenir, et ce sera bientôt le printemps.

Projet Montréal a maintenant l’occasion de réaliser ses propres fantasmes. Le parti peut se laisser aller à ses penchants idéologiques provélo et propiéton sans que personne rechigne, du moins temporairement. Réservons certaines rues aux promeneurs, ça presse !

« Covidéthique »

Prévision facile : tout Montréal s’emplira bientôt du fumet des grillades à la tombée du jour. Quiconque dispose d’un balcon ou d’une cour chauffera son gril. Les Montréalais jetteront de grandes nappes sur les tables de pique-niques et des serviettes sur les bancs afin de ne pas y toucher. Certaines grandes familles confinées ensemble brandiront des pancartes pour dire : « Nous sommes une grande famille, n’appelez pas la police ».

Notre ville doit se donner une « covidéthique » du plein air pour que les Montréalais puissent jouir du beau temps tout en respectant l’isolement sanitaire. Peu de nos concitoyens possèdent un manoir champêtre en région pour y vivre agréablement pendant le confinement : en ville, surtout pour les pauvres, les parcs sont un service essentiel.