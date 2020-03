Comment éviter la Covid-19 à l'épicerie et décontaminer vos produits de retour à la maison?

Offert par

Faut-il nettoyer tous les produits de l’épicerie qui rentrent dans la maison? Si oui, quelle est la méthode la plus efficace ? Combien de temps peut vivre le virus et sur quelle surface s’accroche-t-il le plus longtemps ? IGA vous propose ce guide sur les précautions à prendre de l’épicerie jusqu’à la maison afin de conserver votre demeure la plus sécuritaire possible.

Le MAPAQ rappelle que le principal mode de transmission de la COVID-19 s’effectue par un contact étroit de personne à personne et non par l’ingestion d’aliments. Toutefois, il ne faut pas écarter la possibilité qu’un individu infecté puisse contaminer des surfaces ou des aliments. C’est pour cette raison qu’il est impératif d’observer les règles d’hygiène de base, ainsi que les recommandations qui suivent.

À l’épicerie

Désignez une seule personne dans la famille comme responsable pour aller faire les courses.

Prenez l’habitude de laisser dans votre auto ou dans votre sac à main un paquet de lingettes désinfectantes. Lorsque vous entrez dans un commerce, nettoyez le chariot ou le panier à l’aide d’une de ces lingettes. À cet égard, notez qu’IGA procède à un nettoyage accru de ses chariots et paniers d’épiceries à l’aide d’une solution désinfectante.

Évitez de toucher inutilement aux aliments frais ou autres produits.

Limiter vos sorties à l’épicerie en effectuant vos achats pour au moins deux semaines. Une liste est fortement conseillée afin de ne rien oublier et mieux planifier vos repas. En panne d’inspiration ? Impliquez toute la famille dans la composition du menu de la semaine !

Privilégiez les sacs réutilisables et le paiement par carte bancaire pour éviter les manipulations entre vous et l’emballeur ou le caissier.

À la maison

Déposez d’abord tous vos sacs au même endroit et assurez-vous de nettoyer cette surface lorsque vous aurez terminé de ranger l’épicerie.

Passez ensuite au lavabo pour un bon lavage de mains à l’eau chaude avec du savon, au moins vingt secondes.

Prévoyez une zone de décontamination dans la maison pour entreposer les denrées non-périssables et vos sacs réutilisables pendant trois jours avant de les ranger. (D’après le Dr Marc-André Langlois, virologue de l’Université d’Ottawa). Pour les sacs réutilisables, vous avez également le choix de les laver à fréquence régulière, tel que recommandé par Recyc-Québec. Ceux en tissus peuvent être nettoyés à la machine tandis que ceux en plastique doivent être lavés à la main, à l’eau chaude savonneuse, intérieur comme extérieur.

Vous pourriez également transférer le contenu de vos sacs de riz, de lentilles, de vos boîtes de céréales par exemple dans des bocaux transparents propres et les identifier avec des étiquettes afin de vous débarrasser des emballages.

Si vous souhaitez ranger votre épicerie immédiatement, frottez la surface de toutes les denrées non-périssables et emballages à l’aide de lingettes désinfectantes.

Pour les fruits et légumes : selon le MAPAQ, il ne serait pas nécessaire de laver les fruits et les légumes avec du savon mais simplement de les rincer à l’eau courante en frottant toutes les surfaces.

Un autre moyen pour décontaminer l’épicerie pourrait être de remplir l’évier de la cuisine d’eau et de savon à vaisselle, puis de nettoyer les contenants et emballages avec un linge.

Une fois l’épicerie rangée, lavez-vous les mains de nouveau avec de l’eau et du savon.

Finalement, nettoyez toutes les surfaces de la cuisine, et ce plusieurs fois par jour.

Les méthodes les plus efficaces

Le savon à vaisselle reste la meilleure option.

Vous pouvez également créer votre propre solution nettoyante à base d’eau de Javel diluée, soit quatre cuillères à thé d’eau de Javel pour un litre d’eau. Le MAPAQ recommande également de préparer une nouvelle solution diluée chaque jour.

Le peroxyde d’hydrogène ou l’alcool isopropylique à 70% sont aussi reconnus pour éliminer le virus. Vaporisez le produit de votre choix, laissez agir une minute puis passez un linge propre.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

La durée de vie du virus selon la surface