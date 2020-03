COVID-19 : 39 cas dont six décès à la Résidence Eva de Lavaltrie

LAVALTRIE | On déplore maintenant un total de 39 cas de COVID-19 à la Résidence Eva de Lavaltrie, incluant six décès, a fait savoir mardi la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière.

Dans cette résidence où le Québec a enregistré ses quatre premiers décès, plusieurs mesures ont dû être prises pour atténuer la propagation du virus.

En plus de deux agents de sécurité présents 7 jours/7, 24 h/24, il y a notamment deux infirmières de jour; deux auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) de jour; une infirmière auxiliaire de soir et de nuit; un chef de service de jour pour coordonner les activités cliniques ainsi qu’un préposé aux bénéficiaires de nuit (depuis lundi).

«Comme nous l'avons déjà mentionné, la Direction du CISSS, en collaboration avec les responsables de la résidence et la municipalité de Lavaltrie, poursuit ses efforts pour assurer la sécurité des résidents, et ainsi faire face à l'éclosion et éviter la propagation de l'infection», a-t-on indiqué.

Par ailleurs, la direction du CISSS a précisé que la première personne infectée n'avait pas voyagé. Déclarée porteuse de la maladie le 16 mars dernier, elle «avait toutefois été en contact avec des personnes qui avaient voyagé, qui étaient symptomatiques et qui se sont avérées positives pour la COVID-19», a-t-on précisé tout en rappelant que l'isolement obligatoire a été décrété le 21 mars 2020.