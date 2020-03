COVID-19 : les services essentiels dans l’automobile expliqués par Robert Poëti

Ces derniers jours, François Legault a annoncé que les entreprises et commerces non essentiels avaient l’obligation de fermer leurs portes jusqu’au 13 avril prochain. Pour discuter de ce qui est considéré comme un service essentiel et de ce qui ne l’est pas dans l’industrie automobile, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Robert Poëti, président directeur général de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

À LIRE AUSSI: COVID-19 : un propriétaire de concessionnaire se confie

À LIRE AUSSI: Pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie automobile

Histoire que la notion de services essentiels soit bien claire pour tous, M. Poëti a expliqué que « ce qu’on dit maintenant aux concessionnaires, c’est que toute personne qui a un déplacement essentiel, qui a une problématique mécanique, je ne parle pas des ventes, on en parlera tantôt, vous pouvez le réparer, vous pouvez le faire. »

Questionné au sujet de l’ouverture exceptionnelle du département des ventes d’un concessionnaire dans le cas de la perte totale d’un véhicule suite à un accident, M. Poëti répond par la positive et précise que « si son assurance le déclare perte totale, tu as, par exemple, 20 000 $ pour ton auto, tu peux t’en acheter une autre. Il peut faire une transaction en ligne. La majorité des concessionnaires qui sont ouverts actuellement, c’est sûr des fois on parle de grands groupes parce qu’il y a plus de monde au niveau technologique, ils le faisaient déjà pour une grande partie. »

Au cours de cette émission, Antoine et Germain ont aussi discuté de la levée des tarifs pour les péages A25 et A30, du début de la production de la Polestar 2, de la décision de ne pas annuler le Grand Prix de Formule 1 du Canada et du report des 500 Milles d’Indianapolis. Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Mazda CX-30 et Mitsubishi RVR récemment essayés.

Pour conclure l’émission, ils sont revenus sur l’annulation du Granby International qui est l’exposition de voitures anciennes la plus importante de la province.

L’émission Le Guide de l’auto, c’est tous les samedis à 10 h sur QUB Radio.