COVID-19 : pas de Skype au lieu des visites parentales

Un père de famille qui réclamait que les droits d’accès de son ex-conjointe sur leurs enfants se fassent dorénavant par Skype plutôt qu’en personne afin d’éviter tout risque de contracter le coronavirus, a échoué devant la cour.

« La présence de la COVID-19 [...] n’est pas en soi, en absence de symptômes pour les individus concernés, un motif suffisant nécessitant une modification de la garde et des accès pour les enfants », a tranché la Cour supérieure du Québec vendredi dernier.

L’affaire a commencé en février dernier, quand Monsieur a obtenu la garde de leurs trois enfants âgés de 6 à 12 ans. Madame, de son côté, avait accès aux petits deux fins de semaine sur trois.

Or, quelques semaines plus tard, la crise de la COVID-19 a atteint le Québec, qui s’est placé en urgence sanitaire. Les établissements scolaires ont fermé et la majorité des Québécois ont été placés en confinement.

Monsieur, qui travaille maintenant de chez lui avec ses enfants, sa nouvelle conjointe et les enfants de cette dernière, arguait qu’en raison de la pandémie, les droits d’accès de son ex devaient être suspendus. Il proposait à la place des rencontres par Skype, à raison d’une heure les vendredis, samedis et dimanche.

Madame trouvait pour sa part cette demande exagérée, expliquant que personne dans son ménage n’avait le moindre symptôme de la COVID-19.

« Je ne souhaite pas mettre en danger la santé de mes enfants, de [Monsieur], de sa conjointe et des enfants de cette dernière, je demande simplement que les accès ordonnés soient respectés », avait-elle riposté en disant n’avoir aucun symptôme et être disposée à « mettre en place les mesures sanitaires appropriés ».

Rappelant que cette période de crise en était un de bouleversement pour les enfants, et insistant que la vigilance restait de mise, la juge a finalement donné raison à Madame.

« Le tribunal n’a pas de doute que les parties ont à cœur le bien-être de leurs enfants et qu’ils limiteront, autant que faire se peut, les risques d’exposition de ceux-ci à cet ennemi que nous combattons collectivement », a dit la juge.

Mais comme la situation évolue « de jour en jour », la magistrate a prévenu que la situation pourrait changer.

« Il est possible que d’autres modalités soient à prévoir au fur et à mesure que nous serons confrontés à l’urgence que nécessite la situation », a-t-elle conclu.