COVID-19: Attention aux joggeurs prévient un médecin

Pour prévenir la COVID-19, la distanciation de 2 mètres entre les gens permet de se tenir à l’abri des postillons et gouttelettes expirés par la gens que l’on croise dans la rue, à l’épicerie ou au parc.

Mais qu’en est-il quand on rencontre un joggeur essoufflé sur le trottoir? Peut-il nous atteindre au-delà des 2 mètres, car il respire plus fort?

«On est sûr à 100% de la distance de 2 mètres pour éviter la contamination quand la personne marche. Si cette distance est respectée, il y a une marge de sécurité. Mais, en ce qui concerne les coureurs, on a moins de contrôle et leurs gouttelettes pourraient être projetées plus loin», explique le Dr Christian Fortin.

L’omnipraticien avance que les risques d’être contaminés par un joggeur augmentent en ville en raison de la plus grande proximité.

«Quand quelqu’un court dans un sentier en forêt et rencontre une personne de temps en temps, le risque est moins grand, mais quand les gens courent en milieu urbain, au centre-ville à Montréal, sur le mont Royal, dans le Vieux-Québec et il y en a encore qui le font (c'est différent)», a mentionné l’omnipraticien à TVA Nouvelles.

Le médecin rappelle que certains pays ont d’ailleurs interdit la course. «Ma recommandation est d’éviter le jogging pour le moment», conclut-il.