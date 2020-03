COVID-19: décès d’une adolescente de 12 ans en Belgique

Une adolescente de 12 ans est morte en Belgique des suites de la Covid-19, un cas très rare de décès chez un malade de cet âge, ont annoncé mardi les autorités sanitaires du pays à l’occasion de leur bilan quotidien sur la pandémie.

« C’est un événement très rare, mais qui nous bouleverse », a déclaré le Dr Emmanuel André, un des porte-parole des autorités.

L’adolescente avait de la fièvre depuis trois jours et avait été « testée positive » au nouveau coronavirus, a précisé un autre porte-parole, Steven Van Gucht.

C’est la première fois qu’est rapporté le décès d’un enfant en Belgique, où 705 personnes au total sont mortes des suites du nouveau coronavirus, selon les chiffres officiels.

La semaine dernière, le décès d’une adolescente française de 16 ans en région parisienne avait suscité une vive émotion en France.

Les décès dus à la maladie Covid-19 sont heureusement exceptionnels parmi les jeunes, mais « les formes graves de la maladie entraînant une hospitalisation, y compris en soins intensifs, ou menant à un décès peuvent se produire chez des adultes de tout âge », ont averti les autorités sanitaires américaines dans un rapport.

Aucune autre précision n’a été donnée sur cette jeune victime belge, comptabilisée dans un nouveau recensement de près de 200 décès supplémentaires par rapport aux chiffres communiqués lundi (513 décès au total liés à la pandémie) par la cellule de crise des autorités sanitaires.

Il y a eu en l’espace de 24 heures, 98 décès supplémentaires liés à la pandémie en Belgique, auxquels s’ajoutent 94 autres intervenus au cours des jours précédents et non encore comptabilisés, a précisé Emmanuel André.

Dans ce pays de 11,4 millions d’habitants, les autorités enregistraient mardi 12 775 cas confirmés de nouveau coronavirus. Au total 4920 personnes étaient hospitalisées dont 1021 en soins intensifs, a-t-il été souligné lors d’une conférence de presse.

Les hôpitaux de la région de Bruxelles et des provinces du Limbourg (Nord) et du Hainaut (Ouest) connaissent « une situation plus compliquée », a dit le Dr André.

Aux États-Unis, les 20-44 ans représentent 29 % des cas confirmés, 20 % des patients hospitalisés pour Covid-19 et 12 % des cas admis en soins intensifs, selon un rapport des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) portant sur 2500 patients répertoriés jusqu’au 16 mars.

Les moins de 20 ans étaient beaucoup moins présents, avec moins de 1 % des hospitalisations et aucun patient en soins intensifs.

En France, parmi les près de 14 000 cas confirmés au 20 mars, 30,6 % avaient entre 15 et 44 ans, selon les données publiées jeudi dernier par Santé publique France.

