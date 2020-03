COVID-19: des produits potentiellement dangereux

Santé Canada met en garde les Canadiens contre les produits de santé assortis d’allégations fausses et trompeuses pour prévenir, traiter ou guérir la COVID-19.

Il fallait s’y attendre. Les produits «miracles» se multiplient et beaucoup gens veulent y croire.

Selon un communiqué de Santé Canada, si vous avez acheté de tels produits de santé, cessez immédiatement de les utiliser et consultez un professionnel si vous avez des questions

Parmi la gamme de produits pour lesquels l’organisme a constaté des allégations fausses et trompeuses, on retrouve notamment certains masques, l’argent colloïdal, des désinfectants, des élixirs et formules à base de plantes, des désinfectants pour les mains, des mélanges de champignons Chaga, des lampes à ultraviolets et même de l’huile d’origan.

Le gouvernement fédéral continue de surveiller les sites Web pour repérer ces produits illégaux ou douteux.

