Covid-19: gravité fortement corrélée à l’âge, confirme une étude

Une étude britannique confirme que la gravité de la maladie Covid-19 causée par le nouveau coronavirus est fortement corrélée à l’âge, mais revoit à la baisse son taux de mortalité global avec 1,38% de décès parmi les cas confirmés.

• À lire aussi: Les derniers développements de la pandémie COVID-19

• À lire aussi: COVID-19 : Ottawa annonce des contrats pour produire du matériel médical au Canada

Cette estimation, publiée mardi dans la revue médicale britannique The Lancet, a été réalisée principalement à partir de l’étude de plusieurs centaines de cas chinois de Covid-19 collectés en février 2020.

Le travail montre que la maladie est en moyenne beaucoup plus redoutable pour les plus de 60 ans avec un taux de mortalité de 6,4% (parmi les cas confirmés).

Le taux de mortalité grimpe même à 13,4% pour les plus de 80 ans contre 0,32% de décès seulement pour les moins de 60 ans.

Les taux de mortalité calculés dans cette étude sont toutefois sensiblement inférieurs à ceux de précédentes estimations, qui plaçaient la proportion moyenne des décès (parmi les cas confirmés) à plus de 2%.

Ainsi, une vaste analyse publiée le 24 février par des chercheurs chinois dans la revue médicale américaine Jama évaluait le taux moyen de mortalité à 2,3%.

L’étude du Lancet, conduite par des chercheurs d’Imperial College, de l’Université Queen Mary de Londres et de l’Université d’Oxford souligne que la proportion des malades nécessitant une hospitalisation (ce qui rend compte de la gravité de l’état des personnes infectées) grimpe fortement avec l’âge.

Le pourcentage des malades de Covid-19 nécessitant une hospitalisation n’est que de 0,04% pour les 10/19 ans, de 1% pour les 20/29 ans, de 3,4% pour 30/39 et de 4,3% pour les 40/49 ans.

Ensuite, le taux d’hospitalisation double pour atteindre 8,2% pour 50/59 ans, puis grimpe à 11,8% pour les 60/69 ans, à 16,6% pour les 70/79 ans et culmine 18,4% pour ceux de 80 ans et plus.

Ce dernier chiffre signifie qu’environ un octogénaire sur cinq développe une forme suffisamment grave pour nécessiter une hospitalisation.

Déclarée en décembre dans la ville chinoise de Wuhan (centre), l’épidémie de nouveau coronavirus SARS-CoV-2 a provoqué la mort de près de 40.000 personnes pour environ 800.000 cas confirmés à travers le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles, le 31 mars à 17H00 GMT.