COVID-19: la ligne 211 de la région de Montréal reçoit de l’aide

Ayant comme mission d’informer et d’aider les citoyens, la ligne 211 de la région de Montréal reçoit à son tour un coup de pouce.

• À lire aussi: Éclosion «très importante» au CHSLD LaSalle

• À lire aussi: Legault prépare l’après-crise: les priorités vont changer au Québec

• À lire aussi: COVID-19: le portrait des cas infectés est encore flou au Québec

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a versé une aide d’urgence de 200 000 $ au Centre de référence du Grand Montréal afin que cette ligne téléphonique puisse répondre aux besoins de la population durant la crise de la COVID-19.

Le nombre d’appels au 211 a explosé récemment. Il a pratiquement quadruplé depuis le 13 mars tandis que le nombre de recherches sur son site web a grimpé de plus de 30 %.

L’argent supplémentaire servira «à accroître les ressources humaines dédiées à répondre aux demandes de la population et ainsi à diriger les demandeurs vers les bons services dans un délai raisonnable», a expliqué la CMM par communiqué, mardi matin.

Des améliorations technologiques pour favoriser l’accessibilité des services téléphoniques en mode télétravail ainsi qu’une mise à jour des informations sur les organismes, dont les services sont chamboulés par la l’épidémie, sont aussi au menu.

La mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Valérie Plante a souligné que le 211 joue «un rôle fondamental dans la chaîne de soutien social et communautaire» et qu’il était nécessaire de lui offrir plus de ressources.

«Le système entier subit une pression énorme. Cette somme nous permettra de nous assurer que les personnes plus vulnérables trouveront l’aide dont elles ont besoin, notamment les personnes âgées de plus de 70 ans qui composent la principale clientèle du service téléphonique 211 et qui se trouvent actuellement plus isolées que jamais», a déclaré Valérie Plante.

La ligne 211 dirige les citoyens vers des organismes et services communautaires de la région de Montréal. De nombreux aînés sollicitent des informations sur les services d’aide alimentaire offerts, la livraison de nourriture à domicile ou pour obtenir du soutien face en ces temps de confinement. D'autres vivent de l'anxiété et ont besoin d'être rassurés.

Ce service gratuit est disponible en ligne ou en composant le 2-1-1, tous les jours, de 8 h à 18 h. Au téléphone, l’aide peut être fournie en 200 langues différentes.