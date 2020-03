COVID-19: les vedettes donnent des millions de dollars

Les stars se mobilisent contre le coronavirus. De Rihanna à Lady Gaga en passant par Angelina Jolie, Kristen Bell et Steven Spielberg, plusieurs célébrités ont fait des dons importants au cours des derniers jours pour participer à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

La chanteuse Rihanna s’est montrée particulièrement généreuse en allouant cinq millions de dollars à des associations humanitaires en Afrique, aux États-Unis et dans les Caraïbes. Ce montant servira à fournir des repas aux plus démunis et à acheter du matériel médical et de l’équipement de protection pour le personnel soignant. Rihanna a aussi accordé près d’un million de dollars à son pays d’origine, la Barbade, pour l’achat de respirateurs artificiels.

Photo WENN

Rihanna n’est pas la seule star de la musique pop à s’impliquer dans la lutte contre le coronavirus. Lady Gaga a annoncé que 20 % des revenus de sa compagnie de cosmétiques Hans Laboratories la semaine dernière ont été alloués à des banques alimentaires à Los Angeles et New York. Justin Timberlake a quant à lui fait un don à une banque alimentaire de Memphis, sa ville natale.

Photo WENN

Reconnue pour son engagement humanitaire, l’actrice Angelina Jolie a aussi fait preuve de générosité en faisant un don d’un million de dollars à l’organisme No Kid Hungry afin de nourrir des enfants issus de familles pauvres durant le confinement aux États-Unis. L’actrice Kristen Bell et ses deux filles (âgées de cinq et six ans) ont aussi alloué une somme assez importante – un peu plus de 150 000 $ – à ce même organisme.

D’autres dons

Photo WENN

Le cinéaste Steven Spielberg a annoncé dimanche qu’il allait contribuer à hauteur de 500 000 $ au nouveau fonds du maire de Los Angeles, Eric Garcetti, qui souhaite amasser la somme de 25 M$ pour venir en aide aux habitants plus démunis de sa ville qui n’ont pas les moyens de s’offrir des traitements médicaux pendant la crise du coronavirus.

Le couple d’acteurs Blake Lively et Ryan Reynolds a quant à lui alloué 500 000 $ à des banques alimentaires aux États-Unis et au Canada. Rappelons que Reynolds est natif de Vancouver.

Photo WENN

Enfin, l’acteur et ancien gouverneur de la Californie Arnold Schwarzenegger a aussi apporté sa contribution en versant la somme d’un million de dollars pour l’achat de matériel médical pour le personnel soignant. La vedette des films Terminator, maintenant âgée de 72 ans, a aussi multiplié les messages sur les réseaux sociaux pour convaincre les jeunes de respecter le confinement.