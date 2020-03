COVID-19: Mario Dumont reproche à Radio-Canada de dépenser toujours autant

Alors que le milieu des médias n’est pas épargné par les difficultés financières que provoque la COVID-19, l’animateur et analyste politique Mario Dumont n’en revient tout simplement pas que Radio-Canada continue d’investir dans sa programmation.

• À lire aussi: Radio-Canada devrait-elle donner de l’argent aux autres médias?

• À lire aussi: Aide aux médias: s’il faut en faire plus, on va en faire plus, dit le ministre Guilbeault

Dans son émission à QUB radio, Dumont a explosé en pleine chronique culturelle d’Anaïs Guertin-Lacroix. Cette dernière venait d’indiquer que le talk-show estival Bonsoir, bonsoir, animé par Jean-Philippe Wauthier, serait de retour le 6 avril, comme prévu.

«C’est un scandale. Tout le monde coupe. Des postes de radio ferment. Tout le monde est en restriction budgétaire. Tout le monde est mis à pied. Il ne se passe pas une journée que Radio-Canada n’annonce une nouvelle embauche, une nouvelle émission de radio, une nouvelle émission de télé ou le prolongement d’une saison. C’est de loin le poste qui produit au plus haut coût. Tous les autres crèvent de faim, les journaux arrêtent de publier. C’est les chutes Niagara de cash», a-t-il affirmé.

«Ce qui me choque, c’est que certains chroniqueurs de médias qui sont coupés applaudissent. On dirait que tout le monde rêve un jour de travailler à Radio-Canada, ça fait qu’on fait semblant que ça n’arrive pas. On fait semblant qu’on est contents», a ajouté Mario Dumont.

La semaine dernière, toujours à QUB radio, M. Dumont rappelait que Radio-Canada avait des surplus budgétaires en raison de l’annulation des Olympiques à Tokyo cet été. Il avait avancé l'idée que la société d’État aide les médias en difficulté.