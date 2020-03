Dr. Mobilo Aquafest annule son édition 2020

Le festival d'humour montréalais a annoncé hier une nouvelle que tous redoutaient: son édition prévue du 1er au 16 mai est annulée en raison du coronavirus.

L'organisation en a fait l'annonce sur sa page Facebook, admettant le faire « avec une profonde tristesse et une boule immense dans la gorge ».

« Évidemment, les pertes financières engendrées par l’annulation du festival frappent fort la petite COOP que nous sommes, mais nous ne désespérons pas! L’équipe du Mobilo fait tout ce qui est en son pouvoir en ce moment pour assurer la survie du festival. »

L'équipe du festival, qui comprend les humoristes Guillaume Wagner, Virginie Fortin, Adib Alkhalidey et Sèxe Illégal, se montre déjà optimiste pour la fin de la crise actuelle en planifiant présenter un gala « post quarantaine » le 18 juillet au théâtre Rialto.

« Bien entendu, si la réalité venait à s'étirer au-delà de nos attentes optimistes, nous vous aviserons le plus rapidement possible de tout changement. »

Pour ce qui est des spectacles solos qui avaient été annoncés, dont ceux de Charles Beauchesne, Les Pic-Bois et Les Denis Drolet, les détenteurs de billets ont été avisés par courriel pour les modalités de remboursement. « Période de crise oblige, nous vous demandons cependant d’être patients et indulgents : les salles et les billetteries fonctionnent à effectifs plus que réduits présentement », écrit l'organisation.

Sur la page Facebook du festival, certains internautes suggéraient plutôt de ne pas se faire rembourser leur billet afin de contribuer à la survie du Dr. Mobilo.