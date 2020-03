[EN DIRECT 31 MARS] Les derniers développements de la pandémie COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie telle qu'on la connait.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles en lien avec cette crise qui frappe les gouvernements, l’économie et la population au fil de la journée.

DERNIER BILAN | 5h00

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 787 631

Morts: 37 840

Rétablis: 166

CANADA

Total des cas au pays: 7448, dont 3430 au Québec

Décès: 86

Toutes les nouvelles | 30 Mars 2020

5h48 | 141 nouveaux décès en Iran, bilan total de 2898 morts.

AFP

5h38 | Nouveau record de morts en 24 heures en Espagne à 849.

AFP

5h20 | Une adolescente de 12 ans succombe au coronavirus en Belgique.

Une adolescente de 12 ans est morte en Belgique des suites de la COVID-19, un cas très rare, ont annoncé mardi les autorités sanitaires du pays à l'occasion de leur bilan quotidien sur la pandémie.

4h25 | La Russie prévoit jusqu'à cinq ans de prison pour les «fake news» sur le coronavirus.

Les députés russes doivent adopter mardi un projet de loi prévoyant des sanctions sévères, jusqu'à cinq ans de prison, pour la diffusion de fausses informations relatives au nouveau coronavirus.

0h46 | Les salariés de Whole Foods inquiets se mettent en grève.

AFP

Des salariés de l'emblématique magasin bio Whole Foods, propriété d'Amazon, vont se mettre en grève mardi, inquiets pour leur santé et leur portefeuille face au nouveau coronavirus, dans un secteur où les salaires sont souvent faibles et les situations précaires.

Les salariés demandent de meilleures conditions financières et des mesures d'hygiène et de sécurité renforcées. La veille, des salariés d'un entrepôt new-yorkais d'Amazon et de la plateforme de livraison de courses Instacart avaient déjà cessé le travail.