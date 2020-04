«Il y a des choses qu'on veut faire, mais...» – Stéphane Waite

L’actuelle pandémie force l’entraîneur des gardiens du Canadien de Montréal, Stéphane Waite, à demeurer chez lui, à Sherbrooke.

Alors qu’on sait que l’Estrie est l’une des régions les plus affectées par le coronavirus, Waite assure qu’il se porte très bien.

«Tout est beau jusqu’ici», a-t-il d’abord lancé Waite à l’émission «Dave Morissette en direct», mardi, sur les ondes du réseau TVA Sports.

«On respecte les consignes. Cela fera très bientôt trois semaines que je suis revenu à Sherbrooke et je ne sors pas de la maison, sauf pour aller marcher avec mon chien. On va s’en sortir!»

Une routine chamboulée

Habitué de côtoyer les autres membres du personnel du CH et les joueurs de l’équipe de façon quotidienne, Stéphane Waite avoue que la présente situation oblige tout le monde à revoir ses plans.

«C’est tout un changement», concède-t-il. C’est bizarre. Je me réveille le matin et je me demande parfois si je suis en train de faire un cauchemar. Je me rends compte ensuite que je suis bel et bien dans la réalité.

«Les autres membres de l’organisation et moi essayons de discuter quelques fois par semaine, mais il n’y a pas grand-chose à dire, ni à faire. On est informés par la Ligue nationale de hockey (LNH) à chaque jour et on est dans l’attente comme tout le monde.»

Objectif: un deuxième gardien

L’amateur qui suit les activités du CH depuis quelques saisons est au courant du besoin criant de l’équipe au poste de deuxième gardien.

Dans les dernières années, ni Antti Niemi, ni Keith Kinkaid, ni Charlie Lindgren n’ont démontré qu’ils pouvaient faire le travail à cette position.

L’incapacité de tout ce beau monde à répondre présent a donc forcé les décideurs du Tricolore à employer Carey Price beaucoup plus souvent que ne l’envisageait le plan initial.

«La LNH est maintenant une ligue de deux gardiens par équipe et on le sait. Marc travaille fort à ce sujet.»

Waite a ensuite fait preuve d’une belle transparence.

«Il y a des choses qu’on veut faire, mais on ne peut pas. C’est difficile, à Montréal, d’aller chercher un remplaçant de qualité. Plusieurs gardiens auxiliaires souhaitent, un jour, obtenir une chance de prendre le poste de partant, mais ils savent que ce n’est pas possible à Montréal avec Carey.

«Nous sommes conscient du fait qu’on doit trouver un bon auxiliaire. On a un plan.»