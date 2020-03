Je reste chez nous

Coup de cœur

Musique

Chanter sur les balcons de Montréal

Photo courtoisie

Martha Wainwright et POP Montreal vous invitent à chanter sur votre balcon ce soir. La chanteuse montréalaise interprétera So Long, Marianne de Leonard Cohen et Le cœur est un oiseau de Richard Desjardins. Martha Wainwright a aussi invité Clerel à participer. Il reprendra Nothing Can Change this Love de Sam Cooke et Si tu n’existais pas de Joe Dassin. La prestation sera diffusée sur Facebook afin de vous diriger pour chanter ces chansons. Un moment qui réchauffera vos cœurs!

Ce soir à 19h sur votre balcon et en direct sur Facebook au www.facebook.com/ursamtl

Je reste

Télé

Skate le monde

Photo courtoisie

Mathieu Cyr nous fera voyager avec la nouvelle série documentaire qu’il anime, Skate le monde. Il a voyagé entre autres à Barcelone, Casablanca et Varsovie pour rencontrer d’autres amateurs du skateboard. L’humoriste nous fera également découvrir l’art, l’histoire et l’architecture des villes qu’il visite.

Ce soir à 19h à TV5

Roman

Veuve de chasse

Photo courtoisie

Les Éditions de Mortagne ont décidé de devancer la sortie du roman Veuve de chasse de Geneviève Clouter, afin de vous aider à passer à travers cette période de confinement plus agréablement. On y suit une femme de 26 ans qui est en couple avec son coup de foudre d’adolescence. Alors qu’il est parti à la chasse, elle décide de faire des changements dans sa vie pour lui montrer qu’elle est belle est bien la femme de sa vie.

Sorti en librairie le 25 mars

Série

Nomades

Photo courtoisie

La deuxième saison de la série de fiction pour ados, Nomades, est maintenant disponible. On y suit Sam, une fille de 17 ans de Trois-Pistoles, qui est en quête identitaire. Dans les nouveaux épisodes, elle souffre d’anxiété de performance et ressent toujours ce grand désir de liberté.

Sorti le 25 mars sur ICI tou.tv

Théâtre

Mademoiselle Julie

Photo courtoisie

Cette pièce d’August Strindberg traduite par Serge Denoncourt qui devait être présentée au Théâtre du Rideau Vert en mars est maintenant disponible en version radiophonique. La cuisinière, Kristin, sera témoin des avances de Mademoiselle Julie envers Jean, le valet. Est-ce que l’aristocrate aurait décidé de faire fi du chemin tracé pour elle?

Disponible sur l’application OHdio

Album

Le doigt d’honneur – David Jalbert

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète montréalais, David Jalbert, a fait paraître vendredi son sixième album intitulé Le doigt d’honneur. L’opus de 12 chansons aborde les thèmes du lâcher-prise et de l’apprentissage tiré de nos erreurs.

Sorti le 27 mars

Activité

Activités animées – Triktruk

Photo courtoisie

Une compagnie québécoise, qui offre du divertissement en se déplaçant partout au Québec avec des camions aménagés en locaux de jeux, a choisi de s’adapter à la situation actuelle et offre maintenant des activités animées en ligne. Un animateur montrera un jeu à vos enfants, âgés de 7 à 10 ans, durant une heure tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, moyennant un coût.

Toutes les informations au www.triktruk.ca

Littérature

Contes

Photo courtoisie

Les Éditions La montagne secrète a décidé de rendre trois contes audio disponibles gratuitement jusqu’au 15 avril pour aider les parents à occuper les enfants. Les trois récits de Gilles Vigneault, Léo et les presqu’îles, Un cadeau pour Sophie et Gaya et le petit désert sont narrés par des acteurs.

Disponible sur www.lamontagnesecrete.com/de-la-montagne-a-la-maison

Roman

La Fileuse d’argent

Photo courtoisie

Ce roman de Naomi Novik raconte l’histoire d’une jeune femme, Miryem, qui a repris les rênes de l’entreprise familiale. La descendante d’une famille de prêteur se bâtira une réputation solide, tellement qu’elle attirera l’attention du roi des Staryk.

Sorti en librairie le 5 mars