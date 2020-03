Le patron du Zaandam redoute plus de morts s’il ne peut pas accoster en Floride

Le président de la compagnie de croisières Holland America, qui exploite deux navires transportant quatre morts et des dizaines de patients semblant être atteints du coronavirus, a averti mardi que davantage de personnes pourraient mourir si les bateaux n’étaient pas autorisés à accoster en Floride.

« Quatre passagers sont déjà morts et je crains que davantage de vies ne soient en danger », a écrit Orlando Ashford dans une lettre ouverte au journal local Sun Sentinel.

« Au 30 mars, 76 passagers et 117 membres d’équipage » du Zaandam, l’un des deux bateaux, « souffraient de maladies pseudo-grippales, dont huit testés positifs au Covid-19 », a-t-il précisé.

« Ce sont des âmes malheureuses ayant été involontairement prises dans les restrictions sanitaires, politiques et frontalières qui ont rapidement balayé le monde », a-t-il ajouté.

« Les nations se sont concentrées à juste titre sur la crise du Covid-19 qu’elles traversent », a-t-il encore écrit. « Mais ils ont tourné le dos à des milliers de personnes qui dérivaient en mer ».

« Qu’est-il arrivé à la compassion et à la solidarité avec son voisin? »

Le navire de croisière Zaandam et son navire adjoint Rotterdam, envoyé à sa rescousse pour séparer les passagers en deux bateaux, veulent accoster jeudi à Fort Lauderdale, à 50 kilomètres au nord de Miami.

Mais les autorités locales se sont prononcées contre et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré lundi qu’il ne voulait pas que les personnes contaminées à bord des navires lui soient « refourguées ».

Son principal argument est que les comtés de Miami-Dade et de Broward, où se trouve Fort Lauderdale, concentrent 60 % des plus de 5000 cas de coronavirus de l’État et ont besoin d’équipes hospitalières pour prendre soin de leurs résidents.

La Floride ne peut pas permettre à « des non-résidents d’être déversés ici (...) pour utiliser nos précieuses ressources », a-t-il déclaré.

Décision imminente

Pendant ce temps, William Burke, vice-président de la société Carnival, qui exploite Holland America, a présenté mardi devant les autorités du comté de Broward un plan d’action pour l’éventuel débarquement des passagers et de l’équipage.

Il a proposé de transférer les passagers sans symptômes, dont beaucoup voyagent actuellement dans le Rotterdam, vers des vols à destination de l’Europe et de la côte ouest des États-Unis, et de continuer à s’occuper de ceux qui sont malades à bord du Zaandam, jusqu’à ce qu’ils guérissent.

« Nous avons plusieurs respirateurs artificiels, de l’oxygène supplémentaire, nous avons le bon équipement », a-t-il déclaré, précisant disposer également de médecins et d’infirmières. Il a ajouté que 11 tests de coronavirus avaient été effectués et que neuf étaient positifs.

Les autorités du comté de Broward devraient prendre mardi une décision concernant l’amarrage des bateaux, en coopération avec les autorités portuaires.

Selon Orlando Ashford, il y a 1243 passagers et 1247 membres d’équipage sur les deux navires, qui naviguent à travers les Caraïbes sans destination sûre après que plusieurs ports latino-américains leur ont refusé toute assistance.

Le Zaandam est parti de Buenos Aires le 7 mars avec environ 1800 personnes de plusieurs nationalités à bord, en destination du Chili.

Il a franchi le canal de Panama ce week-end et devrait arriver au large de la Floride mercredi soir ou jeudi.