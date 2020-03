Le portrait des cas infectés est encore flou

Quel est l’âge moyen des personnes infectées par la COVID-19 ? Y a-t-il plus d’hommes touchés que de femmes ? De quels pays revenaient-ils ? Difficile de répondre à ces questions tant l’information arrive au compte-gouttes au Québec.

La compilation des données représente une « opération complexe », reconnaît Marie-Hélène Émond, porte-parole du ministère de la Santé. Or chaque jour, le gouvernement ontarien, lui, publie un rapport de 10 pages bourré d’informations sur les cas confirmés.

On y apprenait par exemple, hier, que la proportion d’hommes et de femmes infectés est similaire, que le quart des 1706 cas avait voyagé dans les 14 jours avant d’être malades et que l’âge moyen des personnes atteintes est de 50 ans.

On connaît aussi l’historique de voyage des Ontariens infectés : 134 revenaient des États-Unis contre 4 de la Chine.

Rien de tout ça au Québec... du moins, pour l’instant. Le ministère aura un meilleur portrait à divulguer prochainement, nous assure-t-on. « Dans l’optique d’avoir une vue d’ensemble de l’évolution de la situation, nous travaillons activement sur le portrait des données à extraire afin de les rendre publiques sous peu », a confirmé au Journal Mme Émond.

Très utile

Ce genre de données est très utile. Par exemple, Québec ne diffuse pas, d’emblée, la répartition des âges des personnes infectées ni les mises à jour.

Or, lorsque les médias ont finalement obtenu cette information, nous avons pu démontrer que le tiers des personnes infectées sont des jeunes, ce qui a permis de sensibiliser ceux qui croyaient que le coronavirus est une maladie qui ne touche que les aînés.

Pas mieux à Montréal

Du côté de Montréal, certaines informations sont aussi étonnamment difficiles à obtenir. Par exemple, la mairesse Valérie Plante a tweeté dimanche qu’un hôtel a été réquisitionné par la Ville pour y accueillir des itinérants en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Cette information n’a pas fait l’objet d’une annonce officielle : elle était en réponse à une question posée par le musicien Dan Bigras sur le réseau social.

Or, il a été impossible de connaître le nom de l’hôtel.

— Avec Camille Dauphinais-Pelletier, Agence QMI

Des exemples de graphiques rendus publics tous les jours par l’Ontario

L’Ontario publie tous les jours un résumé épidémiologique de 10 pages, qui comprend de nombreux graphiques, permettant notamment d’avoir une idée détaillée de la répartition démographique et géographique des cas infectés confirmés, de même que les pays qu’ils ont visités récemment.

Graphique tiré du résumé épidémiologique du ministère de la Santé en Ontario

Graphique tiré du résumé épidémiologique du ministère de la Santé en Ontario

Graphique tiré du résumé épidémiologique du ministère de la Santé en Ontario

La divulgation d’informations en Ontario et au Québec

(selon les informations qui se trouvent sur les sites du ministère de la Santé des deux provinces et les points de presse)

Nombre de cas de personnes infectées

Ontario: OUI

Québec: OUI

Nombre de décès

Ontario: OUI

Québec: OUI

Nombre de guérisons

Ontario: OUI

Québec: NON (l’a été, mais ne l’est plus)

Répartition hommes/femmes

Ontario: OUI

Québec: NON

Répartition par groupe d’âge des personnes infectées

Ontario: OUI

Québec: NON (publié une fois, puis aucune mise à jour)

Âge moyen des personnes infectées

Ontario: OUI

Québec: NON

Répartition par groupe d’âge des personnes décédées

Ontario: NON

Québec: NON (sauf une fois en point de presse)

Total de personnes testées et/ou sous investigation

Ontario: OUI

Québec: OUI

Nombre de cas confirmés hospitalisés

Ontario: OUI

Québec: OUI

Nombre de cas confirmés aux soins intensifs

Ontario: OUI

Québec: OUI

Cas suspectés à l’hôpital

Ontario: NON

Québec: NON

Le % ou nombre de cas situés en métropole

Ontario: OUI

Québec: OUI (et depuis hier: nombre de cas par arrondissement)

Le % ou le nombre de cas qui avaient voyagé 14 jours avant d’être malades

Ontario: OUI

Québec: OUI partiellement (graphique présenté hier lors d’un briefing technique aux médias)

Le % ou le nombre de cas qui ont eu des contacts avec une personne infectée

Ontario: OUI

Québec: OUI partiellement (graphique présenté hier lors d’un briefing technique aux médias)

Le % ou le nombre de cas qui n’avaient pas voyagé et qui n’ont pas été en contact avec une personne infectée

Ontario: OUI

Québec: OUI (graphique présenté hier en huis clos aux médias)

Le nombre de cas par région

Ontario: OUI

Québec: OUI

Les pays visités par les personnes infectées (et le nombre de cas associés)