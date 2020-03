L’impression 3D pour combattre la COVID-19

Le centre de recherche TOPMED a mobilisé ses imprimantes 3D pour produire des visières médicales destinées au personnel soignant en contact direct avec des personnes infectées.

Habituellement utilisées pour la création de prototypes, les imprimantes 3D de TOPMED fonctionnement maintenant 24 heures par jour / sept jours par semaine.

Photo Stevens Leblanc

«On a converti ces appareils, qui étaient destinés au prototypage, pour faire des visières», a expliqué Claude Morin, directeur général de TOPMED.

Les imprimantes ont été programmées pour fabriquer les supports fascials. L’élastique et la visière sont ajoutés manuellement par du personnel qui se relaie tant à Montréal qu’à Québec.

Photo Stevens Leblanc

TOPMED est un centre de recherche collégial spécialisé en santé qui conçoit et fabrique des orthèses, prothèses et autres équipements médicaux liés à la mobilité et à la réadaptation.

«Nous sommes fiers de participer à l’effort de guerre. Nous sommes dans le réseau de la santé. On est le seul centre de recherche collégial qui est dédié à la santé. Il aurait été vraiment dommage que j’envoie mon monde en arrêt de travail quand on sait qu’il y a autant de besoins. Au contraire, on roule à pleine capacité», a poursuivi M. Morin.

Photo Stevens Leblanc

TOPMED a la capacité de produire jusqu’à 1000 visières médicales par semaine.

Le centre de recherche est accrédité par Santé Canada et il bénéficie d’un permis de laboratoire du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Photo Stevens Leblanc

Plusieurs résidences pour personnes âgées ont déjà passé des commandes, ainsi que des centres hospitaliers.