Lynda Lemay donne un avant-goût de «Il était onze fois»

MONTRÉAL – Lynda Lemay commence à lever le voile sur son projet «Il était onze fois». L’auteure-compositrice-interprète dévoilait mardi un premier vidéoclip, celui de sa chanson «Le monde».

De sa plume si caractéristique, Lynda Lemay y décrit le monde tel qu’elle le perçoit, aussi beau que difficile, avec un sage recul, sincère et idéaliste, sans être mièvre. Le monde et son «visage à deux faces», incarné par de touchantes scènes du quotidien. Assise derrière une vitrine, en train d’écrire, l’artiste regarde des gens de tous âges aller et venir, émue par leur humanité.

Depuis le début de l’année, Lynda Lemay titille les internautes sur sa page Facebook en dévoilant des bribes du concept «Il était onze fois», à coups de photos mystérieuses et en évoquant des retrouvailles avec son public. L’idée se déclinera en une suite d’albums – dont le premier doit être lancé le «onze du onze 2020» (11 novembre 2020) – et un spectacle intitulé «La vie est un conte de fous».

Elle à qui on dit souvent que ses chansons sont comme de petits films, a ainsi choisi de «raconter une histoire pleine de petits films, de raconter le monde qu’[elle] observe en onze chapitres». Dans sa vidéo, Lynda Lemay présente «Le monde» comme le prologue de l’aventure «Il était onze fois».

Il y a quelques jours, le 27 mars, elle annonçait qu’elle devancerait la mise en branle de cette grande épopée en sortant le vidéoclip plus tôt que prévu. Car, comme plusieurs autres personnalités, Lynda Lemay a dû annuler ou déplacer des concerts en raison de la pandémie de COVID-19.

«Ça nous fera patienter et ça nous gardera "seuls ensemble" puisque nos rendez-vous en salle ont été reportés», écrivait la créatrice.