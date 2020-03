Pandémie: record historique de ventes dans les supermarchés au Royaume-Uni

Les ventes dans les supermarchés se sont envolées à des records historiques en mars au Royaume-Uni à cause de la frénésie de stockage liée à l’épidémie de coronavirus et aux mesures de confinement, d’après une étude du cabinet spécialisé Kantar publiée mardi.

Les ventes ont bondi de près de 21 % sur les quatre semaines achevées au 22 mars précise Kantar, les « ménages faisant leurs courses un peu plus souvent et achetant un peu plus », avec une envolée de 22 % sur un an des ventes d’alcools, « les consommateurs faisant des achats pour leurs (apéritifs ou autres rassemblements) virtuels depuis chez eux, étant donné la fermeture des pubs et restaurants ».

Sur les 12 dernières semaines, les ventes s’affichent en hausse de 7,6 %, « leur rythme de progression le plus rapide en une décennie ».

« Les dernières semaines ont été extraordinaires et les mesures de distanciation sociale ont profondément changé nos vies quotidiennes », tandis que les « distributeurs et leurs employés se sont retrouvés au front » face à la menace du coronavirus, a commenté Fraser McKevitt, de Kantar, cité dans le communiqué.

Les montants d’achats dans les supermarchés ces quatre dernières semaines a atteint 10,8 milliards de livres, dépassant ceux que l’on observe à Noël, la période la plus chargée de l’année d’ordinaire, ajoute-t-il.

Avec les restaurants fermés, notamment ceux de restauration rapide, les ménages se retrouvent « avec plus de bouches à nourrir », d’où aussi les caddies plus remplis.

Kantar précise que les chaînes de supermarchés comme Sainbury’s, Morrisons, Tesco, Aldi, Asda, Waitrose, etc. se sont arrogé 76 % de ces ventes.

M. McKevitt s’attend toutefois à ce que les placards pleins de mars se traduisent à terme par moins d’achats dans les mois à venir.