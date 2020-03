Performances améliorées pour les lecteurs et téléviseurs Roku

Le fabricant californien de lecteurs de diffusion en continu (streaming) Roku fait figure de village gaulois entouré des géants Amazon, Google et Apple. De plus, son système Roku OS a été adopté par plusieurs marques telles que TCL, Sharp, RCA, Hisense et Sanyo qui ont pu percer le marché des téléviseurs connectés et se mesurer aux Panasonic, Sony, LG, Samsung et autres grands noms.

Pendant plusieurs années, Roku dominait le marché avant d’être dépassé par Amazon qui a su profiter de ses mégaboutiques en ligne. Le mois dernier, Roku déclarait 36,9 millions d’utilisateurs actifs.

Voilà pour la situation d’ensemble de Roku.

Ce qui nous intéresse aujourd’hui est la nouvelle mise à jour de Roku OS version 9.3 des lecteurs et téléviseurs dotés de ce système d’exploitation. Les lecteurs la recevront en premier en avril, suivis plus tard par les téléviseurs connectés.

La fonction vocale Roku Voice supportée en anglais et maintenant en espagnol a été améliorée pour mieux comprendre la voix naturelle et mieux présenter visuellement les résultats des recherches vocales. Ces résultats seront classés par catégories films, émissions télé, divertissements de courte durée, etc.

On pourra demander par la voix en anglais «Show me...» ou «I want to watch...». Il sera possible de trouver des films à l’aide de citations populaires. Vous l’aurez deviné, pour les commandes en français, il faudra patienter vu la taille de Roku face aux grands groupes informatiques mentionnés plus haut.

Performance accrue

En version 9.3, les appareils sous Roku OS connaîtront des démarrages plus courts, les temps d’accès seront également plus rapides pour un certain nombre de chaînes et l’écran d’accueil sera plus réactif qu’avant.

Compatibles avec les assistants intelligents

Roku OS 9.3 fonctionnera désormais avec les assistants intelligents Google et Alexa d’Amazon avec lesquels les utilisateurs pourront lancer des commandes vocales et rechercher des divertissements.

La mise à jour des appareils Roku se fera automatiquement (en général la nuit). De son côté, l’application mobile sur iOS et Android sera elle aussi remodelée pour intégrer de nouvelles fonctions.

Étant moi-même propriétaire d’un lecteur Roku Ultra, j’ai bien hâte de voir les nouvelles fonctions à l’œuvre.