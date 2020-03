Quand pandémie rime avec insomnie

En période de stress intense, comme celui généré par la pandémie et les mesures de confinement, même les gens qui sont autrement immunisés contre l’insomnie pourraient expérimenter cet indésirable phénomène.

Il est parfois négligé, mais le sommeil n’en représente pas moins l’un des trois piliers d’une santé durable, au même titre que l’alimentation et l’activité physique.

Règle générale, à peu près 10 % de la population souffre d’insomnie chronique, avec de la difficulté à dormir plus de trois nuits par semaine, pendant plusieurs mois.

À cela s’ajoutent les insomniaques occasionnels, qui comptent pour un autre 20 % de la population. Certains ont de la difficulté à s’endormir, alors que d’autres se réveillent au beau milieu de la nuit et peinent à retrouver le sommeil.

Or, des enquêtes épidémiologiques récentes émanant notamment de Chine, où la crise a débuté avant, démontrent que les cas d’insomnie ont presque doublé.

« Donc, ça touche beaucoup de monde », confirme en entrevue Charles M. Morin, directeur du Centre d’étude des troubles du sommeil et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le sujet.

Absence de routine

Cette explosion des cas, mentionne M. Morin, s’explique de plusieurs façons. Évidemment, il y a d’abord le stress et l’inquiétude qui peuvent être causés par l’isolement, une perte d’emploi et autres.

« Anxiété, stress et sommeil ne font pas bon ménage », dit celui qui est également professeur à l’École de psychologie de l’Université Laval.

S’ajoutent à cela les changements dans la routine de vie et la perte de repères, qui peuvent être également générateurs d’insomnie.

« En temps normal, précise le chercheur, on se lève à la même heure, on se présente au travail, on a des heures de repas relativement similaires, on a une vie sociale et des loisirs, et tout cela contribue à réguler nos rythmes de vie et de sommeil. »

En l’absence de ces régulateurs, on peut se créer plus facilement des problèmes de sommeil.

« On peut faire le même parallèle avec ce qui se passe lors de désastres naturels, des inondations, un tremblement de terre et autres », illustre M. Morin.

Être vigilants

Il faut donc être vigilants pour ne pas tomber dans certains pièges. Ainsi, il peut être tentant de jaser de ses problèmes de budget ou de gestion des enfants, dans le contexte. Mais c’est la dernière chose à faire.

Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur le sujet, voici un lien vers un site alimenté par des experts, qui s’avère très instructif : dormezladessuscanada.ca/

Conseils pour éviter l’insomnie