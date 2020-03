Quoi regarder à la télévision mercredi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones, mercredi 1er avril.

«Le corrupteur»

Film de James Foley de 1999. L’intrépide inspecteur Nick Chen (Chow Yun-fat) est membre des Triades, puissante mafia chinoise. Il se retrouve en équipe avec le volontaire, mais peu courageux Danny Wallace (Mark Wahlberg) et la collaboration tourne au vinaigre lorsque le duo doit faire le ménage du quartier chinois où règnent loi des gangs et corruption. Mercredi, 14 h, Prise 2.

«Kung Fu Panda»

Yoopa gâte vos petits cinéphiles en leur offrant des films sans pauses publicitaires du lundi au vendredi, à 15 h 30. Ce mercredi, c’est le film d’animation «Kung Fu Panda» (2011) qui est à l’horaire. Retrouvez Po le panda serveur, qui rêve de devenir un célèbre combattant. Mercredi, 15 h 30, Yoopa.

«La recrue»

Début de la deuxième saison. Au lendemain d’un attentat sur la ville de Los Angeles, le danger est omniprésent et l’agent Bradford se bat pour sa vie. Mercredi, 20 h, TVA.

«Phil s’invite»

Deux épisodes en rafale de la deuxième saison de «Phil s’invite», dans lesquels Phil Roy s’amène d’abord chez Marie-Ève Janvier, qui lui fait visiter son bureau et propose à l’animateur une séance de manucure-pédicure en compagnie de sa sœur, Émilie Janvier. Puis, Phil rejoint Yves P. Pelletier, avec qui il jouera les touristes à Montréal. Musées, musique de rue et appareil photo jetable sont au programme. Mercredi, 20 h et 20 h 30, V.

«Les AS de LA»

Finale de la première saison des «AS de L.A.». Syd et McKenna redoublent d’ardeur afin de mettre un terme au règne de terreur de leur véritable ennemie. Cette dernière n’aurait jamais dû s’en prendre à l’un des leurs. Pour cela, nos deux détectives se montreront plus mauvaises et implacables que jamais! Mercredi, 21 h, addikTV.

«Unabomber : terroriste américain»

Première de cette série qui met en lumière l’incroyable histoire du règne de terreur d’Unabomber. De 1978 jusqu’à son arrestation en 1996, Theodore Kaczynski a tenu les États-Unis en alerte avec une série d’attentats à la bombe meurtrière. Au total, le mathématicien et professeur marginal aura blessé 23 personnes et tué trois innocents, et donné lieu à la chasse à l’homme la plus longue et coûteuse de l’histoire du FBI. Mercredi, 21 h, MOI ET CIE.

«Transplanté»

Un incident à l’hôpital déstabilise Bash et l’oblige à se remettre en question. Mags s’inspire du dévouement d’un pompier, alors que June doit apprendre à collaborer avec les autres. Pendant ce temps, pour la première fois, Théo fête son anniversaire loin de sa famille tout en étant confronté à un jeune patient aux demandes difficiles. Mercredi, 22 h, VRAK.