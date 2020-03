«Restrictions» en Australie: pas le droit d’acheter plus de 12 bouteilles de vin à la fois

Maximum 12 bouteilles de vin et deux caisses de 24 bières... Telles sont les restrictions à la vente décidées mardi par l’association australienne des magasins d’alcool pour remédier à une razzia dans les rayonnages en raison d’une crainte de pénurie du fait de l’épidémie de Covid-19.

Les Australiens se sont rués sur les magasins d’alcool en raison de l’annonce de la fermeture des commerces dits « non essentiels », parmi lesquels les bars, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

« Il est évident que les incertitudes sur les approvisionnements (...) en ont poussé certains à acheter différemment », a déclaré dans un communiqué annonçant les restrictions Julie Ryan, directrice générale de Retail Drinks, l’association professionnelle des vendeurs d’alcool.

Ces « restrictions » prévoient qu’un client ne pourra ressortir d’un magasin avec, par exemple, plus de 12 bouteilles de vin et deux packs de 24 bières, ou avec plus de 10 litres de vin et deux litres de spiritueux.

Les réseaux sociaux en Australie ont été inondés de vidéo de clients poussant des chariots débordant d’alcool.

« Nous voulons adresser le message clair selon lequel les magasins de bouteilles demeurent un service essentiel et qu’il n’y aura pas de problème d’approvisionnement. »

Des chiffres dévoilés par la Commonwealth Bank, une des plus grandes institutions financières du pays, ont montré que les dépenses en alcool dans les magasins d’alcool avaient augmenté de 86 % la semaine dernière.

« Ces mesures temporaires vont permettre à tous les clients d’avoir accès à leurs boissons favorites quand ils le décideront », a déclaré Mme Ryan.

Les Australiens sont loin d’être les premiers consommateurs d’alcool au monde.

Dans un rapport en 2018 sur la consommation d’alcool dans le monde et ses conséquences néfastes sur la santé, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquait que les Australiens de plus de 15 ans consommaient en moyenne 10,6 litres d’alcool par an, contre 15,2 litres pour les Moldaves ou 15 litres pour les Lituaniens.