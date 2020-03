Samantha Neves: tracer sa voie

Un peu moins d'un an après le «rêve» de «La Voix» qui a pris fin en demi-finale de l'équipe de Lara Fabian, Samantha Neves est plus que prête à présenter un nouveau son.

Celle qui a su se tailler une belle place avec ses interprétations de chansons à texte tient à sortir du moule de la fille que les téléspectateurs ont su apprécier.

«Je pense que le plus difficile chez un artiste, c'est de savoir exactement ce qu'il ou elle veut, explique-t-elle. Sortir des chansons à grande voix, je le fais depuis des années, depuis que je suis jeune. Du Céline Dion, j'en ai chanté; pour moi, c'est une facilité. Ce qui était différent, ce que les gens n'ont pas entendu, c'était mon côté plus pop, que j'aime beaucoup et que je voulais vraiment faire ressortir parce que ça fait partie de moi.»

De précieux conseils

Une fois les projecteurs éteints l'an dernier, celle qui a dû s'y prendre à trois reprises pour mettre les pieds sur le plateau de l'émission a rapidement pu compter sur une alliée et ex-candidate de «La Voix» afin de jeter les bases de sa future carrière.

«Quand ça s'est terminé, en avril, j'ai rencontré Geneviève Leclerc. Je suis allée prendre un café avec elle et elle m'a donné beaucoup de conseils: de savoir ce que je voulais, quel style, de préparer un portfolio avec des couleurs, la typographie d'un album, d'un extrait. Elle m'a dit: ¨Sur tes réseaux sociaux, c'est très clair le style que tu es, mais précise-le dans un document.¨»

Il a cependant fallu plusieurs mois et une rencontre avec le parolier Frédérick Baron pour que prenne vie «Failles», une pièce pop qui fait ressortir la voix de la Gatinoise.

«Ce qu'on voulait viser, c'était un peu Sia, Lana Del Rey, pop radio, mais je voulais qu'on entende mon grain dès la première chanson, détaille Samantha Neves. Ce que je voulais, c'est que ça fasse le contraire de ¨La Voix¨, que les gens comprennent qu'il y avait autre chose aussi.»

Avec cet extrait auquel a aussi contribué John Nathaniel, la chanteuse a choisi de parler d'espoir, de confiance en soi et d'amour. «J'aime écouter quelque chose qui me fait sentir bien. ¨Failles¨, même si c'est une histoire d'amour toxique, je voulais qu'en l'écoutant, la personne se sente puissante. Oui, ça raconte quelque chose de négatif, mais qui se transforme en positif.»

Les impacts de la COVID-19

En préparation, le premier album de Samantha Neves devait sortir cet automne. Malheureusement, la pandémie de coronavirus est venue brouiller les cartes en ralentissant le processus de création comprenant des collaborations avec Laurence Nerbonne, Alexandre Désilets et AMÉ, entre autres.

«Il va falloir retarder parce qu'on ne peut pas se rencontrer, précise l'artiste de 24 ans. En ce moment, on serait censé le faire, pour avoir quelque chose [...] Au temps des meetings, on est tombé dans l'isolement.»

L'opus verra donc fort probablement le jour au début de 2021. Entre-temps, la jeune femme, toujours en mode recherche, lit, s'informe et écoute beaucoup de musique.

«J'écoute des artistes comme Lara Fabian et Andréanne A. Malette. Je regarde, j'admire, je prends des notes. J'écoute beaucoup de vidéos. Le style d'un artiste est très précis et il faut que je sois précise dans ce que je veux.»