Sondage de l’AJLNH : avantage Crosby

Si les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) pensent que Connor McDavid est le meilleur attaquant de leur circuit, ceux-ci choisiraient tout de même d’avoir Sidney Crosby comme coéquipier s’ils avaient besoin de remporter un match.

C’est ce que révélait le sondage annuel 2019-2020 de l’Association des joueurs de la LNH (AJLHN) auprès de ses membres.

Un peu plus de 44% des 511 patineurs sondés ont indiqué qu’il aimerait avoir le capitaine des Penguins de Pittsburgh à leur côté s’ils avaient besoin d’obtenir un gain. Crosby a ainsi devancé le représentant des Oilers d’Edmonton, qui a terminé deuxième avec 30,53% des suffrages.

McDavid a cependant été nommé le meilleur attaquant du circuit Bettman par une impressionnante proportion de 68,35% des 556 athlètes interrogés. «Sid the Kid» le suit avec 14,93% des votes. Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado) et Nikita Kucherov (Lightning de Tampa Bay) ont pour leur part récolté respectivement 6,65% et 2,88% des voix.

Crosby a également remporté une autre catégorie, soit celle du joueur le plus complet. Il a été choisi par 45,56% de ses pairs, devançant ainsi Patrice Bergeron (Bruins de Boston) par environ 20% des répondants.

Victor Hedman impressionne

En ce qui concerne le meilleur défenseur de la LNH, les joueurs ont jeté leur dévolu sur l’arrière du Lightning Victor Hedman, et ce, pour une deuxième année de suite.

Le Suédois a amassé 37,88% des 520 votes, ayant ainsi le meilleur sur John Carslon (Capitals de Washington) par plus de 16%. Roman Josi (Predators de Nashville), Drew Doughty (Kings de Los Angeles) et Brent Burns (Sharks de San Jose) sont les défenseurs qui ont aussi été mentionnés.

De plus, l’attaquant des Bruins Brad Marchand a obtenu les titres de meilleur et de pire «trash-talker» avec respectivement 25,87% et 10,59% des suffrages.

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal P.K. Subban a d’ailleurs été sélectionné comme troisième pire artiste de la provocation verbale. Le patineur des Devils du New Jersey pourra se consoler avec le fait qu’il a été élu le joueur étant le plus habile sur les réseaux sociaux.

En rafale

- Il y a 73% des joueurs qui préféreraient avoir un code vestimentaire moins contraignant, comme celui de la NBA.

- Le défenseur Keith Yandle (Panthers de la Floride) a été choisi le joueur le plus drôle.

- Aussi, 25,68% des patineurs pensent que Crosby devrait être sur les réseaux sociaux.

- Le vestiaire des visiteurs au Rogers Place (Oilers) est le préféré des artisans de la rondelle.

- Le chandail favori des joueurs de la LNH est celui des Blackhawks de Chicago.

- Sans grande surprise, Gritty a été élu comme étant la meilleure mascotte de la LNH. Youppi! a terminé au cinquième échelon de cette catégorie.