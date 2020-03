TVA Sports: la partie continue pour Jean-Charles Lajoie et Dave Morissette

MONTRÉAL – La pause aura été de courte durée pour Jean-Charles Lajoie et Dave Morissette. Les deux animateurs-vedettes de TVA Sports ont retrouvé leur tribune respective mardi, pour continuer de partager leur passion avec leurs inconditionnels.

Photos d'archives, Pierre-Paul Poulin

Le 23 mars dernier, TVA Sports avait annoncé la suspension temporaire de la production des émissions JiC et Dave Morissette en direct pour se conformer aux directives du gouvernement du Québec en lien avec la pandémie de COVID-19.

Mais, puisqu’il y a encore à dire sur le sport malgré les événements, la chaîne a travaillé depuis une semaine à repenser ses rendez-vous quotidiens pour les adapter à la situation.

C’est donc à partir du confort de leur domicile que Lajoie et Morissette jaseront pendant une heure avec leurs collaborateurs habituels – Mike Bossy, Yvon Pedneault Renaud Lavoie, Biz, Félix Séguin, Michel Bergeron, Patrick Lalime, Éric Fichaud, Stéphane Auger, Vincent Destouches – et leurs invités. Qui interviendront eux aussi à distance, bien sûr, par le biais du téléphone ou de logiciels comme FaceTime et Skype.

Passé et présent

Au menu: des échanges musclés autour des présentations de TVA Sports, comme les grands moments des Expos désormais à l’horaire le mardi soir, et des suivis sur les dossiers chauds des différentes associations sportives.

«Moi, je suis un nostalgique fini, à la base, avoue Jean-Charles Lajoie. Je suis excité comme un gamin! Depuis le début de ma carrière, les plus beaux moments que j’ai eus en ondes, à la radio ou à la télévision, c’était quand le sport était presque sur pause. Il y a des mois dans l’année où c’est beaucoup plus tranquille, et moi, j’adore, car c’est là que notre créativité et notre talent de raconteur peuvent prendre le dessus.»

«Ça va nous donner l’occasion de parler d’autres choses que des résultats du match de la veille, indique pour sa part Dave Morissette en riant. On va avoir des conversations qu’on aurait normalement en dehors des ondes. En ce moment, les gens ont besoin de se divertir, et moi, j’ai besoin de parler aux gens.»

«JiC», 17 h, et «Dave Morissette en direct», 22 h, du lundi au vendredi, à TVA Sports.