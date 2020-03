Un changement d’entraîneur payant au Minnesota

Selon Zach Parisé, les ajustements apportés par l’entraîneur-chef par intérim Dean Evason ont rapidement porté leurs fruits pour le Wild du Minnesota, qui luttait pour la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) au moment de la suspension de la saison.

Appelé à remplacer Bruce Boudreau, congédié le 14 février dernier, Evason a apporté quelques changements au plan de match de l’équipe. Le club a montré une fiche de 8-4 sous sa férule.

«Il y avait quelques petites choses que [Evason] voulait faire un peu différemment, a expliqué Parisé, lors d’une vidéoconférence organisée par la LNH, mardi. Cela nous a pris quelques matchs, puis une fois que nous avons compris, je pense que nous avons tous aimé la façon dont nous jouions.

«Nous jouions avec beaucoup de vitesse et beaucoup plus de rythme que par le passé. Nous commencions à gagner des matchs et nous nous sentions bien. Espérons que ça puisse continuer. Nous sommes en plein cœur de cette lutte et nous aimons la direction que nous avons prise.»

Une nouvelle vedette

L’attaquant la formation de Saint Paul a également eu de bons mots pour Kevin Fiala, qui a été la révélation de la saison jusqu’à présent chez le Wild.

«Il a été génial pour nous. Il était presque en larmes lorsque [la pause] est arrivée, alors j’espère qu’il pourra conserver son momentum.»

Cette bonne séquence de Fiala a par ailleurs eu des répercussions jusque chez Parisé, où il éduque avec sa conjointe des jumelles et un garçon. L’une de ses filles semble en effet préférer Fiala à son propre père.

«À l’école, ils ont fait un truc sur un héros sportif local, a raconté Parisé. Ils savaient tous que les jumelles étaient mes filles. Je dirais que 90 % des enfants ont indiqué que j’étais leur favori, sauf ma fille. Elle a écrit Kevin Fiala.»