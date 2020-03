[VIDÉO] COVID-19: Le maire Régis Labeaume encense les employés de la Ville de Québec

Régis Labeaume a louangé le travail effectué par les employés de la Ville de Québec depuis le début de la pandémie de COVID-19.

• À lire aussi: [EN DIRECT 31 MARS] Les derniers développements de la pandémie COVID-19

Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, le maire a lancé des fleurs à ses employés qui selon lui, «font preuve d'un engagement exemplaire, d'une solidarité sans faille et surtout d'une motivation exceptionnelle. Je les félicite et je les remercie». Il estime que l'attitude des travailleurs municipaux contribue au bien-être des citoyens. Pour lui, «c'est dans les situations difficiles que se révèlent les individus et les collectivités».

Le maire de Québec salue aussi les efforts de la population. «En cette période très éprouvante, je veux souligner le courage dont vous faites preuve. Vous demeurez dans l'ensemble calmes face à l'adversité et respectueux des consignes émises par le gouvernement du Québec.»

Il se réjouit aussi de la réponse enthousiaste de plusieurs citoyens qui se sont portés volontaires pour venir en aide aux organismes communautaires qui avaient besoin de bras. «Ce bénévolat peut faire la différence.»

Il souligne que la Ville «déploie toutes les énergies afin de vous offrir les meilleurs services possible». Il a aussi rappelé les mesures financières mises en place par son administration pour «réduire les incertitudes», dont le report du paiement des taxes municipales. «Nous travaillons déjà sur un plan de relance.»

Le maire a réitéré ses remerciement au premier ministre François Legault et au directeur nationale de la Santé publique, Horacio Arruda «pour leur leadership». «Je remercie également les partis d'opposition à l'Assemblée nationale pour leur leadership. Ça les honore.»