Ville de Québec: le télétravail pour la plupart des employés hors services essentiels

Si on exclut les services essentiels comme les policiers et les pompiers, l’écrasante majorité des employés de la Ville de Québec font désormais du télétravail.

C’est le constat qu’on peut dresser à partir des données fournies mardi par la municipalité. On y apprend que 38,3% des 5100 employés de la Ville sont actuellement en télétravail. Cela donne environ 2000 employés qui travaillent de la maison.

Selon ce que la Ville a mentionné à la mi-mars, environ la moitié des employés (près de 2500) ne peuvent de toutes façons pas être en télétravail, puisque leurs tâches ou la nature de leur travail ne le permet pas.

Il y a deux semaines, Chantale Giguère, coordinatrice municipale de la sécurité civile, avait affirmé que «l’exercice de télétravail a débuté lundi (16 mars). On a tout près de 2000 accès VPN (acronyme anglais pour Réseau Privé Virtuel) accessibles à distance. Cela dit, on n’a jamais déployé 2000 accès VPN en même temps. On y va progressivement».

Du côté du Réseau de transport de la Capitale, (RTC) la plupart des 1000 chauffeurs demeurent toujours au volant de leurs autobus pour assurer la continuité du service. Par contre, dans le personnel administratif, on compte environ 140 employés sur 220 qui sont actuellement en télétravail. «C’est environ 65%. C’est un excellent résultat», s’est félicité Rémy Normand, président du RTC.

Absentéisme

D’autre part, Le taux d’absentéisme à la Ville de Québec, qui était de 5,6% en février, est désormais de 8,6%. Il y a deux semaines, Mme Giguère avait évoqué un taux d’absentéisme de près de 10%.

«On a une bonne présence au travail malgré tout ce qui se passe et les précautions qui sont prises», a-t-elle assuré à ce moment-là.