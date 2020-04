BARBEAU, Réjean



Réjean est parti en douceur le 26 mars 2020.Il laisse dans le deuil sa compagne et épouse, Madeleine Lapolice, les enfants de celle-ci, Josée (Éric), Julie (Paul) et Ruby, ainsi que son frère Raymond (Suzanne) et sa soeur Suzanne.Lui survivent également ses fils Yves et Martin, leurs conjointes, ses petits-enfants Mathieu, Frédéric et Alexandra.Compte tenu des circonstances, les funérailles sont reportées à une date ultérieure qui sera communiquée au moment opportun.Arrangements funéraires confié à: