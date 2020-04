CHARBONNEAU, Paulette



À Montréal, le 25 mars 2020, après un long combat contre le cancer est décédée Mme Paulette Charbonneau conjointe de M. Georges DemersOutre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses filles Josée (Sylvain) et Julie (Anthony), ses frères Normand (Nicole) et Gérald, ses neveux Francis, Martin et ses nièces Nancy, Valérie, Karine, Guinan et Ève, sa tante Huguette (feu Philippe), ses cousins Claude (Claire) et Patrice (Mireille), ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires sont reportés à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.fondationduchum.com/je-donne/