FRASER, Normand



C'est avec une énorme tristesse que nous annonçons le décès de Normand Fraser, survenu le samedi 28 mars 2020 au CHUM.Fils adoptif de feu Blandine Auger et de feu Georges Fraser, il laisse dans le deuil sa conjointe des 38 dernières années, Carolle Linda Pelletier, ainsi que ses deux fils Alain (Hélène Lamoureux et leurs enfants Simon et Sabrina), et Marc, ainsi que la mère de ses enfants, Édith Boisvert.Il laisse également dans le deuil sa soeur adoptive Georgianne Rose (feu Marcel) et ses neveux et nièces, Roger, Daniel, Michel, son filleul Bertrand, Pierre et Brigitte (conjoints et leurs enfants).Il laisse également dans le deuil sa famille syndicale où il a oeuvré toute sa vie au Syndicat canadien de la fonction publique et à la FTQ.Étant donné la pandémie du COVID-19, une rencontre aura lieu ultérieurement.Merci à tout le personnel des soins intensifs du CHUM.Un don à la Fondation du CHUM pour la recherche serait apprécié, 465, rue McGill, bur. 800, Montréal QC, H2Y 2H1.