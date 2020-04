DAIGNEAULT, Gérald



Paisiblement dans sa maison "coquette et champêtre", comme il le disait si bien, M. Gérald Daigneault, âgé de 75 ans, est décédé le 20 mars 2020. Il était résident de St-Bruno.Il laisse dans le deuil, son épouse Sylvie D'Aragon, ses enfants Philippe (Karine), feu Jean-René, feu Simon, et Emilie (Cédric), ses petites-filles Mia et Rose, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille se recueillera en privé. Compte tenu des circonstances, une cérémonie aura lieu ultérieurement, pour tous ceux qui l'ont si bien connu.Un merci spécial aux intervenants du CLSC des Patriotes, pour leur immense dévouement envers la famille.