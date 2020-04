DEROME, Louis



À Laval, le 23 mars 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé Louis Derome, fils de feu Thomas Derome et feu Marie-Anne Vigneault et frère de feu Madeleine.Il laisse dans le deuil son épouse Cécile Fortier, ses deux fils Martin (Viviane Lambert) et Francis (Janie Guimond), sa petite-fille adorée Billie, son frère André ainsi que plusieurs parents et amis.Les circonstances actuelles nous obligent à reporter les funérailles à une date ultérieure. Les détails seront communiqués en temps et lieu.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Cité de la Santé de Laval.