OUELLETTE, Denise

C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Denise Ouellette, survenu le 26 mars 2020, à l'âge de 86 ans.Née à Montréal, elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane et Isabelle (Pascal Sanchez), ses petits-enfants Anna et Raoul, sa soeur Pierrette csc, son frère Guy (Andrée Perreault) ainsi que de nombreux parents et amis.Elle est partie rejoindre son fils Pierre (1990), sa fille Lucie (2010), ainsi que son ex-mari Charles Leblanc (2010).L'inhumation aura lieu au cimetière de Ste-Monique. Étant donné les circonstances exceptionnelles con-cernant la pandémie, vous serez tous invités à une cérémonie commémorative qui aura lieu à une date ultérieure.