GAGNON, Fr. Denis, o.p.



Le 26 mars 2020, le Fr. Denis Gagnon est décédé à l'âge de 76 ans après une longue maladie. Né à L'Islet - Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours -, le 30 octobre 1943, il était le fils de Maurice Gagnon et de Lucia Bourgault.Outre les membres de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, Monique (Yvan Giguère), Marguerite (Yvon Gagnon), Yvan (Lise Boisvert) et Madeleine (Gervais Caron), ainsi que des neveux et nièces et petits neveux et nièces.Après ses secondaires au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il prit l'habit dominicain à Saint-Hyacinthe le 3 août 1965. L'année suivante, le 4 août 1966, il fit sa profession religieuse. Pendant ses études en philosophie et en théologie au Collège Universitaire Dominicain de 1966 à 1973, il fut ordonné prêtre le 13 mai 1972. Assigné au Couvent de Trois-Rivières de 1973 à 1980, il y occupe différentes fonctions tant à la Paroisse Sainte-Catherine-de-Sienne qu'au niveau du diocèse. De 1980 à 1993, il est au Couvent Saint-Dominique de Québec.Durant cette période, il sera directeur de la revue Vie Liturgique, Maître des Novices de 1980 à 1990, et prieur du Couvent de Québec de 1990 à 1993. En 1988, il suit une formation à l'Institut Catholique de Paris. En août 1993, il se joint à l'Institut de Pastorale comme professeur tout en étant assigné au Couvent de la Reine-du-Rosaire-de-Fatima à Montréal. De 1995 à 2015, il est assigné au Couvent Saint-Albert-le-Grand à Montréal.Durant toutes ces années, tout en poursuivant son enseignement à l'Institut de Pastorale, il sera animateur pastoral du Centre Étudiant Benoît- Lacroix et il occupa différentes charges au sein de sa communauté. Le 25 août 2015, il s'est retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe où il est décédé le 26 mars 2020.Nous remercions le personnel de l'Infirmerie du Séminaire de Saint- Hyacinthe pour la qualité des soins qui lui furent prodigués depuis 2015. À cause des circonstances actuelles et des directives de Santé Canada, l'inhumation se fera en privée. La conduite des rites d'inhumation a été confiée à la Résidence funéraire Mongeau.