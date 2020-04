SHEA, Pierre



À l'hôpital général de Scarborough est décédé le 29 mars 2020, à l'âge de 88 ans, entouré de son épouse, M. Pierre Shea. Tendre époux de Constance (Connie) Shea, il était le père bien-aimé de Jean Stephane Shea et Christiane Fladby et le grand-père chéri de Curtis Everett Fladby. Il fut précédé par sa petite-fille Rachel Megan Fladby.Beau-frère d'Ivan Shea, il fut prédécédé par son père Lionel Shea, sa mère Annie Curtis, sa belle-mère Madeleine Sauriol et son frère Robert Shea. Sa famille élargie et ses amis se souviendont également de lui.Des dons à Parkinson Canada seraient grandement appréciés.vos condoléances à la famille au: www.mceachniefuneral.ca