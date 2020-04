SGROI VENNE, Hélène



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès d'Hélène Sgroi Venne, survenu le 22 mars 2020 à l'âge de 96 ans.Prédécédée par son époux Roger Venne, elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (Denis), Pierrette (Jean-Claude) et Normand (Marie-Paule), ses petits-enfants Nicolas, Amélie et Adrianne, ses arrière-petits-enfants Eva, Nelly et Samuel, ses frères et soeurs: René, Sr Claire CND, ainsi que plusieurs parents et amis.Suite aux recommandations du gouvernement quant à l'isolement préventif, la famille recevra vos condoléances dans une date ultérieure.www.dignitequebec.com