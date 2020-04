DUBÉ-LATREILLE

Marie-Thérèse



À Saint-Eustache, le 20 mars 2020, est décédée paisiblement à l'âge de 73 ans, Mme Marie-Thérèse Dubé-Latreille, résidente de Boisbriand.Elle laisse dans le deuil son époux Claude Latreille, sa fille Kim, son fils Maxime (Monique), ses petites-filles Gabrielle et Émilie, ses soeurs Cécile et Pierrette, ses beaux-frères et belles-soeurs, cousin(e)s, neveux et nièces, ainsi que plusieurs ami(e)s.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie commémorative aura lieu ultérieurement à l'église de Sainte-Adèle, à une date à confirmer.La famille aimerait remercier chaleureusement le personnel médical de l'hôpital St-Eustache. Particulièrement les équipes rattachées à l'aile 3-C.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital St-Eustache.