SABOURIN, Francine (née Bourbonnais)

Le 18 mars 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Francine Bourbonnais, épouse de M. Hubert Sabourin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Claude et Karoline, ses petits-fils Chad et Kevin, sa mère, ses soeurs, son beau-frère, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la pandémie, les funérailles seront célébrées en une date ultérieure.